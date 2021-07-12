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В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Европе из-за штамма «Дельта» необходимо скоординировать работу власти для подготовки к потенциальной вспышке болезни в Украине, а также продолжать активную вакцинацию населения. Об этом шла речь на селекторном совещании у президента, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, Совет национальной безопасности и обороны уже подтвердил наличие штамма «Дельта» в Украине. Поэтому нужно наращивать количество тестирований на COVID-19 и увеличивать лабораторные мощности для обнаружения этого штамма.

«Правительство планирует активно работать в этом направлении последующие недели для того, чтобы скоординировать работу органов местной власти и подготовить медицинскую систему к потенциальному росту заболеваемости», - подчеркнул глава КМУ.

Он также акцентировал внимание на необходимости наращивать темпы вакцинации против коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения, в Украине уже сделано почти 3,5 млн прививок против COVID-19: более 2 млн украинцев получили первую дозу и более 1 млн завершили вакцинацию. За прошедшую неделю было сделано 563 тыс. прививок, что является самым большим недельным показателем с начала прививочной кампании.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украину прибыло еще 500 тыс. доз вакцины CoronaVac и вскоре она будет распределена в регионы, в частности в самые отдаленные населенные пункты, чтобы прививать как можно больше людей. В ближайшее время в целом ожидают 1,23 млн доз CoronaVac и 256 тыс. доз Pfizer-BioNTech.
ForUm

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