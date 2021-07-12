Президент Украины Владимир Зеленский просит спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова созвать внеочередное пленарное заседание, сообщил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.
Соответствующий скан письма Зеленского главе парламента он опубликовал в своем Telegram.
Так, президент предлагает провести внеочередное заседание парламента, на котором рассмотреть пять вопросов, в том числе законопроекты о легализации каннабиса в медицинских целях и об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса.
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