В Киеве обнаружили за минувшие сутки 63 больных коронавирусом. Три человека умерли сообщил мэр Виталий Кличко.

«63 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. Всего летальных случаев 5207. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 727», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 10 больных коронавирусом. А также 41 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 32 человека. В общем коронавирус преодолели 206664 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 30, в Святошинском - 10 и в Соломенском районе - 7 случаев», - отметил Кличко.