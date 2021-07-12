также в разделеСтолица
Киеву обещают грозы 10
В Киеве запретили въезд грузовиков 23
В Киеве задержали гражданина Турции, сбежавшего из Харьковского апелляционного суда 12
Киевский фуникулер закрывают на ремонт 18
Суд арестовал «голосеевского стрелка» 20
Электроснабжение столичного микрорайона «Жуляны» возобновлено 18
ГБР подозревает чиновников Киевводоканала в присвоении 150 миллионов 13
Из-за аварии часть Киева осталась без света 40
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 203 человека 11
ГБР прошло с обысками в Киевводоканал 15
В Киеве демонтируют памятник дружбе с Москвой 25
В Киеве зафиксирован 181 новый случай COVID-19 15
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и Киевавтодоре проходят обыски 12
В полиции рассказали детали задержания мужчины, ранившего полицейского 23
Столичная полиция задержала мужчину, стрелявшего в правоохранителей 48
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 217 человек 14
В Киеве мужчина подстрелил полицейского и гражданского 33
В Киеве и в 7 городах Киевщины центры вакцинации будут работать ежедневно 19

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 63 больных коронавирусом. Три человека умерли сообщил мэр Виталий Кличко.

«63 подтвержденных случая заболевания коронавирусом в сутки в столице. Умерли три человека. Всего летальных случаев 5207. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 727», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 10 больных коронавирусом. А также 41 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 32 человека. В общем коронавирус преодолели 206664 жителя столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 30, в Святошинском - 10 и в Соломенском районе - 7 случаев», - отметил Кличко.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
10
Теги