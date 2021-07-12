В индийском городе Джайпур от удара молнии в воскресенье погибли по меньшей мере 11 человек, многие были травмированы, сообщает ВВС.

Отмечается, что в момент удара около 27 человек находились на сторожевой башне популярного туристического объекта – форта Амер. Люди делали cелфи под дождем.

Когда ударила молния, некоторые из них прыгнули с башни. Большинство погибших - молодежь.

По информации местных СМИ, в воскресенье еще девять человек погибли от ударов молнии в Раджастхане - штате, где расположен Джайпур.

Власти штата назначила семьям погибших компенсацию в размере 6,7 тыс. долларов.

Всего с 2004 года в Индии от ударов молнии погибли около 2000 человек.

Сезон муссонов в Индии, во время которых наблюдаются сильные дожди, обычно длится с июня по сентябрь.