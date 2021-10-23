На севере Индии из-за мощного снегопада погибли по меньшей мере 11 человек, среди которых горные туристы, носители и гиды. Продолжаются поиски пропавших без вести альпинистов. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Отмечается, что группа из 17 туристов вместе с сопровождающими исчезла в штате Уттаракханд в минувший понедельник, 18 октября. Туристы совершали переход через горный перевал Ламкхага. Нескольким членам группы удалось добраться до убежища, где они сообщили о случившемся. После этого началась поисковая операция.

К поискам пропавших 20 октября также подключили индийских военных. Работы ведутся с привлечением вертолета. Утром 23 октября двух участников группы обнаружили живыми, найдено 11 тел погибших.

Продолжаются поиски еще четырех человек.