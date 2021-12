На юге Индии в среду, 8 декабря, разбился вертолет ВВС, на борту которого находился начальник Генштаба Вооруженных сил страны Бипин Рават с членами семьи.

Как сообщает India Today, катастрофа произошла в городе Кунур, расположенном в южном штате Тамил-Наду.

Сейчас уже известно о двух погибших и трех пострадавших, которых госпитализировали с тяжелыми травмами в местную больницу. Поиск остальных продолжается.

#WATCH | Latest visuals from the spot (between Coimbatore and Sulur) where a military chopper crashed in Tamil Nadu. CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were in the chopper.



