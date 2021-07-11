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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 290 человек, зафиксировано 5 летальных исходов, 374 пациента выздоровели. В общем сделали 25 356 тестов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 11 июля.

На выходных заболеваемость традиционно снизилась. Днем ранее коронавирус диагностировали у 507 человек.

 

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 91 случай;

Винницкая область — 2 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 35 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 12 случаев;

Запорожская область — 12 случаев;

Ивано-Франковская область — 5 случаев;

Киевская область — 24 случая;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 3 случая;

Львовская область — 7 случаев;

Николаевская область — 3 случая;

Одесская область — 22 случая;

Полтавская область — 13 случаев;

Ровенская область — 2 случая;

Сумская область — 5 случаев;

Тернопольская область — 2 случая;

Харьковская область — 18 случаев;

Херсонская область — 10 случаев;

Хмельницкая область — 4 случая;

Черкасская область — 4 случая;

Черновицкая область — 4 случая;

Черниговская область — 1 случай.

 

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 241 043 человека, из них 2 177 293 выздоровели, летальных случаев — 52 597.
ForUm

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