За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 290 человек, зафиксировано 5 летальных исходов, 374 пациента выздоровели. В общем сделали 25 356 тестов.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро воскресенья, 11 июля.
На выходных заболеваемость традиционно снизилась. Днем ранее коронавирус диагностировали у 507 человек.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 91 случай;
Винницкая область — 2 случая;
Волынская область — 2 случая;
Днепропетровская область — 35 случаев;
Донецкая область — 6 случаев;
Житомирская область — 12 случаев;
Запорожская область — 12 случаев;
Ивано-Франковская область — 5 случаев;
Киевская область — 24 случая;
Кировоградская область — 3 случая;
Луганская область — 3 случая;
Львовская область — 7 случаев;
Николаевская область — 3 случая;
Одесская область — 22 случая;
Полтавская область — 13 случаев;
Ровенская область — 2 случая;
Сумская область — 5 случаев;
Тернопольская область — 2 случая;
Харьковская область — 18 случаев;
Херсонская область — 10 случаев;
Хмельницкая область — 4 случая;
Черкасская область — 4 случая;
Черновицкая область — 4 случая;
Черниговская область — 1 случай.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 241 043 человека, из них 2 177 293 выздоровели, летальных случаев — 52 597.
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