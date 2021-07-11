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Подразделения сепаратистов за минувшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в воскресенье, 11 июля.

Так, в районе Мироновского враг применял артиллерийские системы калибра 122-мм. А возле Водяного (возле Донецка) обстреливал позиции украинских военных из минометов 120-го калибра.

В районе Водяного на Приазовье противник дважды совершил обстрелы из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных систем. В районе Широкино велся огонь из минометов 82-го калибра.

В направлении Светлодарска враг вел стрельбу из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе населенного пункта Пески незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ из минометов 82-го калибра.

Недалеко от Золотого-4 противник применял противотанковый ракетный комплекс.

«Кроме того, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 пролета вражеских БПЛА с пересечением линии разграничения», – говорится в сообщении.

На обстрелы противника бойцы ВСУ открывали огонь.

О фактах нарушений со стороны сепаратистов украинская сторона СЦКК сообщила представителям миссии ОБСЕ.

По состоянию на утро воскресенья обстрелов не было.
ForUm

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