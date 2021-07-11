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Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 Военно-морских сил Греции в субботу, 10 июля, вошло в акваторию Черного моря. Об этом сообщил наблюдатель в Босфоре Йорук Ишик в Twitter.

По его словам, ракетный катер примет участие в учениях НАТО Sea Breeze-2021.

"Быстроходное ударное судно класса Roussen HS Ypoploiarchos Daniolos P68 пересекло Босфор в направлении Черного моря для участия в Breeze21", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все суда этого класса названы в честь погибших в боях младших офицеров HN.

Как известно, длина Daniolos 62 метра, ширина - 9,5 метра, осадка - 2,6 метра. Скорость хода 35 узлов (64,82 км/час). Экипаж составляет 45 человек. Был введен в эксплуатацию 8 июля 2003 года.

Напомним, в Одессе завершились учения «Sea Breeze-2021».
ForUm

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