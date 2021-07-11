Талибан заявил, что взял под контроль 85% территории Афганистана. Однако правительство Афганистана отрицает это.

Официальные лица афганского правительства отвергли утверждение о том, что талибы контролируют большую часть Афганистана.

Ранее один из официальных лиц Талибана Шахабуддин Делавар заявил, что 85% территории Афганистана у них уже под контролем.

«Вы и все мировое сообщество, вероятно, недавно узнали, что 85% территории Афганистана перешло под контроль», - заявил он.

В Афганистане командир противников талибов сказал, что он поддержит усилия афганских сил по возвращению контроля над частями западного Афганистана, включая пункт пересечения границы с Ираном.

Мохаммад Исмаил Хан, широко известный как Гератский лев, призвал мирных жителей присоединиться к битве. Он сказал, что сотни вооруженных гражданских лиц из провинций Гор, Бадгис, Нимроз, Фарах, Гильменд и Кандагар прибыли в его дом и были готовы заполнить брешь в безопасности, образовавшуюся в результате вывода иностранных войск.