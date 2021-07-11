В Харькове неизвестные стреляли по трамваю с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Харькова в субботу, 10 июля.

Инцидент произошел во второй половине дня на улице Полтавский Шлях - при движении в направлении центра неизвестные обстреляли из пневматического оружия трамвай маршрута №3.

«Никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия были вызваны правоохранители, составлен протокол», - сказано в сообщении.

В вою очередь в полиции заявили, что проводят проверку. По их данным, стрелял один человек, в результате повреждено стекло и двери в первом вагоне трамвая. Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего.