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В Харькове неизвестные стреляли по трамваю с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Харькова в субботу, 10 июля.

Инцидент произошел во второй половине дня на улице Полтавский Шлях - при движении в направлении центра неизвестные обстреляли из пневматического оружия трамвай маршрута №3.

«Никто из пассажиров не пострадал. На место происшествия были вызваны правоохранители, составлен протокол», - сказано в сообщении.

В вою очередь в полиции заявили, что проводят проверку. По их данным, стрелял один человек, в результате повреждено стекло и двери в первом вагоне трамвая. Теперь устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ForUm

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