также в разделеОбщество
9 июля. Картина дня 6
Шмыгаль анонсировал повышение пенсий военным 82
В ОП прокомментировали выход книги Мендель 11
В Раде предлагают штрафовать за нарушения ПДД водителей электросамокатов 26
Суд отпустил из-под стражи одного из самых влиятельных в Украине «воров в законе» 33
Зеленский выделил на содержание судов еще 742 миллиона 11
За месяц СБУ заблокировала более 70 кибератак на органы власти 11
Зеленский назначил Никифорова своим пресс-секретарем 24
Мендель может стать внештатной советницей Ермака 14
СБУ обнаружила вблизи линии разграничения крупный схрон с оружием 11
Минздрав: Онкобольным можно прививаться любыми COVID-вакцинами 11
В Черногории трех украинок оштрафовали за откровенную фотосессию 18
У украинского политзаключенного в РФ Газиева произошел микроинсульт 12
Ляшко рассказал о подготовке к новой волне коронавируса 22
На Херсонщине полноценно заработал крупнейший полигон ВСУ 20
На границе Черногории задержали автобус с украинскими туристами 25
Ляшко: Все COVID-вакцины, которыми прививают украинцев, являются эффективными 17
В Украине зафиксировано 655 новых случаев COVID-19 15

На следующей пленарной неделе (13-16 июля) Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос о легализации медицинского каннабиса.

Об этом говорится в обнародованном на сайте парламента проекте расписания заседаний ВР на следующую неделю, сообщает УНИАН.

Так, во вторник, 13 июля, повторно с предложениями президента, будет рассматриваться закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (№3711-п).

Также в этот день будут рассматриваться два законопроекта, которые касаются деятельности Высшего совета правосудия: о порядке избрания на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП (№5068) и относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП (№5069).

Кроме того, 13 июля планируется рассмотреть проект закона о Большом Государственном Гербе Украины (№5712).

В среду, 14 июля, планируется рассмотреть, в частности, проект закона об Уполномоченном по медицинским вопросам (№5475) и два законопроекта по регулированию оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596 и №5596-1).

На четверг, 15 июля, в проекте повестки дня есть, в частности, законопроект о конституционной процедуре (№4533) и законопроект об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (№3196-д).
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3511 грн.
9
Теги