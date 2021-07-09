На следующей пленарной неделе (13-16 июля) Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос о легализации медицинского каннабиса.

Об этом говорится в обнародованном на сайте парламента проекте расписания заседаний ВР на следующую неделю, сообщает УНИАН.

Так, во вторник, 13 июля, повторно с предложениями президента, будет рассматриваться закон «О внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (№3711-п).

Также в этот день будут рассматриваться два законопроекта, которые касаются деятельности Высшего совета правосудия: о порядке избрания на должности членов ВСП и деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП (№5068) и относительно установления ответственности за невыполнение законных требований дисциплинарного инспектора ВСП (№5069).

Кроме того, 13 июля планируется рассмотреть проект закона о Большом Государственном Гербе Украины (№5712).

В среду, 14 июля, планируется рассмотреть, в частности, проект закона об Уполномоченном по медицинским вопросам (№5475) и два законопроекта по регулированию оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности (№5596 и №5596-1).

На четверг, 15 июля, в проекте повестки дня есть, в частности, законопроект о конституционной процедуре (№4533) и законопроект об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины (№3196-д).