Министерство здравоохранения призывает Верховную Раду Украины принять законопроект президента Владимира Зеленского, предоставляющий доступ больным к медицинскому каннабису в стране и регулирующий его обращение.

Соответствующее обращение опубликовано в Facebook ведомства.

«Легализация каннабиса в медицинских целях – это медицинский вопрос, а не политический! На кону решения вопроса уменьшение боли для тяжелобольных. Применение лекарственных средств, содержащих в своем составе каннабис, разрешено во многих европейских странах. Призываем народных депутатов Украины поддержать этот законопроект», - комментирует обращение заместитель министра здравоохранения по евроинтеграции Александр Комарида.

На основании клинических исследований уже аккумулировано достаточно статистической информации, подтверждающей, что конопля эффективна при лечении более 50 патологических состояний.

«Украинские пациенты нуждаются в таких препаратах!» - резюмировали в Минздраве.

Законопроект будет рассмотрен 13 июля на внеочередном заседании парламента, созванном по требованию президента Владимира Зеленского.