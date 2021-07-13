В случае легализации в Украине медицинского каннабиса цена лекарств на его основе может составлять 10-12 долларов.

Об этом сказал председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий на брифинге после заседания фракции «Слуга народа», передает Укринформ.

«Сегодня на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты по 100-200 долларов... Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от 10-12 долларов», - рассказал Радуцкий.

Он отметил, что в законопроекте №5596 депутаты убирают медицинский каннабис из перечня наркотических веществ: «И это не наша выдумка, ООН это сделала уже много лет назад. Каннабис нигде в мире не считается наркотическим веществом, а только в таких странах, как Россия, Беларусь, Венесуэла и, к сожалению, Украина. Я надеюсь, что парламент исправит эту историю. Каннабис переводится из реестра наркотических веществ в реестр строго контролируемых веществ».

По словам Радуцкого, такие лекарства буду выписывать только по электронному рецепту с подписью врача.

«У нас каждый пациент зарегистрирован в системе e-health и контролирующие органы всегда имеют доступ к ней, чтобы сравнить диагноз пациента, лекарства, которые ему выписаны и лекарства, которые ему отпущены в аптечной сети. Это будет имплементировано в систему e-health», - пояснил депутат.

При этом он заметил, что закон о легализации медицинского каннабиса не будет имплементирован на следующий день после подписи Президента: «Там очень много вещей, которые надо сделать, чтобы он заработал. Надо создать центральный орган исполнительной власти, который будет вместо отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ при МВД и Гослекслужбы, который занимается контролем за лекарствами. Это будет отдельный орган, который будет контролировать именно обращение каннабиноидов».

Глава комитета ВР также рассказал, что в законопроекте четко прописаны требования контроля.

«Мы должны ввести систему видеонаблюдения. Под каждый куст. Это, кстати, не новшество, это в мире так. Контролируется видеонаблюдением за каждым растущим кустом, поэтому продукция, которая из него берется, имеет GPS-контроль от начала выращивания до переработки, а потом у лекарств, которые из него делаются, тоже имеется контроль», - отметил Радуцкий.

Он выразил надежду, что народные депутаты не будут ставить свои популистские или политические цели выше здоровья человека.

«Поэтому я думаю, что закон должен быть в первом чтении точно поддержан. Ко второму чтению есть время до осени», - подытожил депутат.

Ранее первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко спрогнозировал, что около 200 депутатов от «СН» поддержат законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Народные депутаты от разных фракций и групп зарегистрировали в парламенте законопроект №5596 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по регулированию обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности». Цель документа - легализовать медицинский каннабис.

Президент Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание парламента на 13 июля. В повестке дня - пять законопроектов, среди которых, в частности №5596.