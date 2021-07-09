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Высланные из Литвы белорусские дипломаты занимались шпионской деятельностью в стране, заявила глава правительства Литовской республики Ингрида Шимоните.

Как передает Укринформ, об этом информирует Eurasia Daily. 

«Литва имеет в своем распоряжении сведения о количестве дипломатов, которые занимались такой (шпионской. - Ред.) деятельностью. Мы также знали о дипломатах, которые были сотрудниками структур безопасности Беларуси», - сказала Шимоните.

 
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