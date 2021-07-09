Президент Владимир Зеленский провел ряд кадровых перестановок в Офисе главы государства, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Так, с целью переформатирования работы на гуманитарном направлении заместителем руководителя Офиса президента Украины, ответственным за это направление, назначен Алексей Днепров, который имеет соответствующий опыт практической работы на должностях в органах исполнительной власти, в частности в системе образования.

Юрий Костюк, который работал заместителем руководителя Офиса президента Украины, назначен советником президента Украины и фокусирует внимание на стратегических вопросах развития государства и стремительной трансформации общественных процессов. Также Костюк и в дальнейшем будет отвечать за подготовку речей и выступлений главы государства.

Руководителем Аппарата Офиса президента Украины назначена Мария Витушок, которая является кадровым дипломатом, имеет соответствующий опыт работы за рубежом и значительный опыт работы в государственной системе Украины, в частности на должностях в Аппарате СНБО, Кабинете министров, Администрации президента.