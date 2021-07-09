На узкоколейной железной дороге в долине реки Мур, на юго-востоке Австрии, сошел с рельсов и перевернулся в реку один из вагонов поезда, в котором ехали школьники. Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Kurier.

Инцидент произошел 9 июля около 7 утра между городами Предлиц и Кендльбрук. Командир местной спасательной службы Антон Шильхер сообщил, что в поезде на Тамсвег, состоящий из трех вагонов, ехали 54 школьников.

17 из них в результате инцидента получили травмы, но такие, что не представляют угрозы для жизни. Нескольких после оказания первой помощи госпитализировали в соседние города, одного человека эвакуировали вертолетом.

На месте работали около 30 представителей спасательных служб, 10 «скорых» и два вертолета «Красного креста».

Причины аварии выясняются. По предварительным предположениям, на путях могла оказаться большая ветка или их слишком занесло землей после сильного ливня накануне вечером.

Вопрос узкоколейной железной дороги Murtalbahn еще до этого инцидента стал предметом политических дискуссий из-за постоянных проблем с ней. За последние несколько лет дорога часто получала повреждения после ливней и гроз, из-за чего сообщение поездами приходилось останавливать и запускать вместо них автобусы по похожему маршруту. Железная дорога работает еще с 1894 года.