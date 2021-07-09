В Киеве из-за аварии энергооборудования, питающего микрорайон «Жуляны», остались без света 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов, сообщает пресс-служба ДТЭК «Киевские электросети».

Отмечается, что сегодня в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции «Теремки». Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне «Жуляны».

Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.

О восстановлении электроснабжения будет сообщено дополнительно.