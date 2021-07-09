также в разделеСтолица
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 203 человека 6
ГБР прошло с обысками в Киевводоканал 13
В Киеве демонтируют памятник дружбе с Москвой 25
В Киеве зафиксирован 181 новый случай COVID-19 12
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и Киевавтодоре проходят обыски 11
В полиции рассказали детали задержания мужчины, ранившего полицейского 21
Столичная полиция задержала мужчину, стрелявшего в правоохранителей 47
В Киеве за сутки коронавирус выявили у 217 человек 11
В Киеве мужчина подстрелил полицейского и гражданского 31
В Киеве и в 7 городах Киевщины центры вакцинации будут работать ежедневно 18
Здание Киевсовета эвакуировали из-за сообщения о минировании 11
КГГА: Тарифы на горячую воду и отопление могут вырасти на 30-40% 32
В Киеве прогнозируют повышение тарифов на тепло и горячую воду 45
В Киеве – ни одного летального случая от COVID за сутки 15
В Киеве СБУ «освободила из заложников» посла Израиля 23
Киев отменяет бумажные талоны на проезд в транспорте 33
В Киеве обвалилась часть Берестейского путепровода 24
В Киеве за сутки зафиксировали 101 новый случай COVID-19 11

В Киеве из-за аварии энергооборудования, питающего микрорайон «Жуляны», остались без света 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов, сообщает пресс-служба ДТЭК «Киевские электросети».

Отмечается, что сегодня в 10:50 произошло аварийное отключение одной из секций оборудования на подстанции «Теремки». Из-за этого остались обесточенными 78 многоэтажек и около 600 частных жилых домов в микрорайоне «Жуляны».

Сейчас специалисты выясняют причины аварийной ситуации, чтобы приступить к ее устранению.

О восстановлении электроснабжения будет сообщено дополнительно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги