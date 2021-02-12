По состоянию на 07:00 12 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 86 населенных пунктов в 6 областях Украины, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так во Львовской области обесточены 38 населенных пунктов, Одесской - 15, Сумской - 15, Киевской - 7, Черновицкой - 7 и Закарпатской - 4.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, сегодня, 12 февраля, в Украине, кроме юго-востока, ожидаются сложные погодные условия, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с, которые могут привести к нарушению, а на отдельных участках дорог и улиц прекращению движения автотранспорта
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