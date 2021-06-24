В Беларуси вечером 23 июня произошла масштабная авария на Лукомльской электростанции, в результате чего Могилевская и Витебская области на время остались без электроснабжения, сообщает Укринформ.

Могилевской области почти час не было электричества. Судя по сообщениям граждан, свет исчез во многих домах, также не было воды. В темноте оказались целые районы, на дорогах некоторое время не работали светофоры.

Причиной стал пожар на Лукомльской электростанции в Витебской области, где произошло возгорание трансформатора напряжения.

В Минэнерго Беларуси сообщили, что после аварии отключили восемь энергоблоков электростанции и все выходные линии 330 кВ.

Работники МЧС ликвидировали возгорание, от огня никто не пострадал. Электроснабжение постепенно возобновили.

В компании «Белэнерго» инцидент связывают с «периодом аномально высоких температур».

Об отсутствии электроэнергии и воды сообщали также жители Минска. Связано это с пожаром на электростанции, данных нет.