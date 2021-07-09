В Киеве за минувшие сутки обнаружили 203 больных коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«203 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных исходов не зареестровано. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 423», - сообщил Кличко.

Заболели 116 женщин в возрасте от 19 до 80 лет, 75 мужчин в возрасте от 18 до 93 лет. А также 6 девочек от 4 до 13 лет и 6 мальчиков от 1 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 19 больных коронавирусом. А также 23 мужчин с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 202 человека. В общем коронавирус преодолели 206 368 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 51, в Днепровском - 31 и в Соломенском районе - 25 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 8 июля в Украине зафиксировано 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.