В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ провели обыск в доме родителей помощницы народного депутата Украины, советницы главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Гайдэ Ризаевой, передает Укринформ.

По ее словам, следственные действия проходили в связи с уголовным делом о ее участии в батальоне имени Номана Челебеджихана в 2015 году, который российские власти считают незаконным вооруженным формированием.

После обыска сотрудники ФСБ увезли на допрос мать и сына Ризаевой. Позже их отпустили.

Гайдэ Ризаева в Крыму работала в суде, получила звание «Заслуженного юриста Автономной Республики Крым», но в 2014 году уехала с оккупированного полуострова. После Евромайдана активистка начала заниматься расселением внутренне перемещенных лиц и гуманитарными миссиями в зоне боевых действий.

22 июля 2014 года на одном из блокпостов «ЛНР» ее задержали и захватили в плен. Через три месяца Ризаеву обменяли. В 2015 году Ризаева попала в плен еще на 4 месяца. 10 июля 2015 года ее и 10 бойцов обменяли в районе города Счастье.

В настоящее время Гайдэ Ризаева является помощницей народного депутата Оксаны Билозир.

В Украине дискуссия о создании в системе правоохранительных органов Украины батальона в честь известного крымскотатарского национального политика и общественного деятеля Номана Челебиджихана продолжается с 2016 года. Официально батальон так и не был создан, тем не менее, российские спецслужбы преследуют крымчан за участие в этой организации. Поскольку ее представители не участвуют в военных действиях на Донбассе, правозащитники рассматривают преследования за участие в батальоне имени Номана Челебиджихана как политически мотивированные.

Фигурантами и осужденными по «делу крымскотатарского батальона» в оккупированном Крыму числятся шесть человек: Эдем Кадыров, Февзи Саганджи, Дилявер Гафаров, Нариман Межмединов, Айдын Мамутов, Меджит Аблямитов.