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Следователи Главного следственного управления Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора завершили досудебное расследование в отношении одного из руководителей Черноморского флота РФ. Все материалы уголовного производства передано в суд, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, фигурантом производства является гражданин России, который в 2014 году занимал должность заместителя командующего Черноморского флота Военно-морского флота Вооруженных сил РФ.

Согласно материалам производства злоумышленник подстрекал военнослужащих Вооруженных сил Украины переходить на сторону вооруженных сил РФ, способствовал вторжению военнослужащих государства-агрессора, способствовал военной оккупации полуострова Крым, вел агрессивную войну против Украины.

Ему сообщено о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ст. 111 (государственная измена)

ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).

Следователи СБУ выполнили всю необходимую работу, в дальнейшем дело будет рассматривать суд.
ForUm

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