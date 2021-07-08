В Беларуси заблокировали сайт одного из крупнейших независимых изданий «Наша Нива» и задержали главного редактора, в редакции и дома у части коллектива проходят обыски.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает белорусская служба «Радио Свобода».

8 июля в Министерстве информации Беларуси заявили об ограничении доступа к сайту издания якобы за размещение запрещенной информации.

«На основании сообщения Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено п.1 ст. 38 закона «О средствах массовой информации», Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by», - заявили в ведомстве .

С 10:00 утра сайт «Нашей Нивы» перестал открываться в Беларуси и из-за границы. Журналисты сохранили контроль над телеграмм-каналом, где сообщили, что сайт недоступен и они также не могут связаться с частью своих коллег, а возле дома главного редактора Ягора Марциновича видели силовиков.

По состоянию на 12:00 было известно, что Марциновича задержали, у него дома прошел обыск. С обыском пришли также к редактору Андрею Скурко и сотрудникам бухгалтерии.

Главный редактор Андрей Дынько перестал выходить на связь, предполагается, что он задержан. Так же нет связи с корреспондентом Натальей Лубневской и фоторепортеркой Шурой Пилипович-Сушчиц.

Еще 19 мая к Марциновичу приходили с обысками, но в связи с делом, не связанным с изданием. Перед тем в апреле суд оштрафовал «Нашу Ниву» на 8700 рублей за «незаконную предпринимательскую деятельность» за печать на принтере 20 экземпляров газеты, хотя не было доказано, что компания, которая напечатала экземпляры, получило от этого прибыль. В то же время ряд книжных магазинов сняли с продажи журнал «Наша история», который издает редакция «Нивы».

Марцинович в одном из последних интервью «Радио Свобода» рассказывал, что со времени августовских событий 2020 года уже все 20 сотрудников издания побывали на допросах в Следственном комитете, но никто не уволился.