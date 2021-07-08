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Государственная продовольственная потребительская служба оштрафовала компанию «Новая почта» на 325,85 млн грн, сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«В целях защиты прав потребителей Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области по согласованию центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в соответствующей сфере государственного надзора (контроля), были проведены внеплановые проверки отделений ООО «Новая Почта» № 49, по адресу: г. Харьков, просп. Московский, 256 и № 3 по адресу: г. Чугуев, ул. Кожедуба, 1», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметил, что в ходе проверок субъектом хозяйствования «не предоставлены документы, объяснения, необходимые для полного и всестороннего рассмотрения обращений граждан и проведения внеплановых проверок, в связи с чем проверить факты, изложенные в обращениях, было невозможно». «Таким образом ООО «Новая почта» создало препятствия должностным лицам центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственного контроля за соблюдением законодательства о защите прав потребителей. Указанное свидетельствует о нарушении закона Украины «О защите прав потребителей», закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», а также Кодекса Украины об административных правонарушениях», – подчеркнули в Госпродпотребслужбе.

«За нарушение законодательства Украины Главным управлением Госпродпотребслужбы в Харьковской области на ООО «Новая почта» были наложены административные штрафы и административно-хозяйственные взыскания. Общая сумма штрафных санкций составила 325 851 634 грн. 80 коп.» – сказано в сообщении.

В то де время «Новая почта» заявила, что расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государством своих полномочий и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Кроме того, компания уже направила официальную жалобу в Госпродпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и международным правозащитным организациям.
ForUm

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