также в разделеМир
В Черное море направляется транспортно-десантный корабль США 22
На Гаити задержали предполагаемых убийц президента 14
Вслед за президентом Гаити после нападения скончалась его жена 54
Неизвестные убили президента Гаити 33
В США запретили авиаперелеты в Беларусь 11
Штамм «Дельта» обнаружили уже в 104 странах 12
ВОЗ: Нынешняя фаза пандемии коронавируса остается опасной 12
СМИ: Российские хакеры атаковали партийный орган республиканцев США 23
США на 90% завершили вывод войск из Афганистана 12
Пентагон отменил контракт с Microsoft на $10 миллиардов 40
В Португалии заявил о начале четвертой волны коронавируса 15
В РФ задержали консула Эстонии 15
К четвертому пакету санкций ЕС против Беларуси присоединились еще 6 стран 17
В Бельгии 11-летний вундеркинд получил степень бакалавра физики 36
Глава МИД Германии призвал отменить все карантинные ограничения 14
В аэропорту Дюссельдорфа неизвестный совершил нападение с ножом 14
На границе Польши начали задерживать нелегальных мигрантов из Беларуси 22
На Камчатке нашли обломки пропавшего самолета Ан-26 20

Министерство иностранных дел Литвы объявило о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси в стране.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление МИД Литвы.

«7 июля министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило дипломатическую ноту, сообщая об уменьшении дипломатического присутствия Беларуси в стране в ответ на постоянные, систематические и недружественные действия Беларуси», - говорится в заявлении.

Согласно решению правительства Литвы, дипломатический персонал посольства Беларуси в Литве должен быть сокращен до одного работника (который будет выполнять консульские функции) до полуночи 12 июля 2021 года.

Не более 3 сотрудников посольства остаются для выполнения административно-технических функций.

Кроме того, министерство иностранных дел Литвы выразило протест представителю Беларуси против продолжающихся нарушений прав и свобод человека, репрессий против гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси, призвал к немедленному освобождению всех политических заключенных и прекращения незаконных миграционных потоков через белорусско-литовскую государственную границу.

 Литва приняла решение о высылке дипломатов в ответ на недружественные действия белорусских властей. 6 июля официальный Минск решил уменьшить дипломатическое присутствие Литвы в Беларуси к минимуму.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги