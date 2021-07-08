Министерство иностранных дел Литвы объявило о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси в стране.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление МИД Литвы.

«7 июля министерство иностранных дел Литвы вызвало временного поверенного в делах Беларуси и вручило дипломатическую ноту, сообщая об уменьшении дипломатического присутствия Беларуси в стране в ответ на постоянные, систематические и недружественные действия Беларуси», - говорится в заявлении.

Согласно решению правительства Литвы, дипломатический персонал посольства Беларуси в Литве должен быть сокращен до одного работника (который будет выполнять консульские функции) до полуночи 12 июля 2021 года.

Не более 3 сотрудников посольства остаются для выполнения административно-технических функций.

Кроме того, министерство иностранных дел Литвы выразило протест представителю Беларуси против продолжающихся нарушений прав и свобод человека, репрессий против гражданского общества и независимых СМИ в Беларуси, призвал к немедленному освобождению всех политических заключенных и прекращения незаконных миграционных потоков через белорусско-литовскую государственную границу.

Литва приняла решение о высылке дипломатов в ответ на недружественные действия белорусских властей. 6 июля официальный Минск решил уменьшить дипломатическое присутствие Литвы в Беларуси к минимуму.