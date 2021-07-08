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В пгт Куликов Жовковского района Львовской области госпитализировали 17 человек с признаками острой кишечной инфекции после посещения ресторана «Панский кныш», сообщает пресс-служба главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей во Львовской области.

Пострадавшие 4 июля отмечали мероприятия в упомянутом ресторане, владельцем которого является предприниматель Кукурик В. М. Расположен ресторан в пгт Куликов по адресу ул. Шевченко, 14.

Среди пострадавших — дети трех, пяти, шести, семи, восьми и семнадцати лет. При поступлении в больницы состояние пациентов оценили как средней тяжести. Они жаловались на повышение температуры тела, рвоту, боль в животе и понос.

Специалисты управления Госпродпотребслужбы совместно с представителями районного отделения «Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава» 6 июля начали эпидрасследование — хотят установить причины и условия возникновения вспышки.

 
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