Сборная Италии стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу. На "Уэмбли" итальянцы по пенальти обыграли сборную Испании.

Первый тайм получился довольно равным. Испания больше владела мячом, а Италия рассчитывала на контригру. Обе команды имели шансы выйти вперед, но не реализовали их, сообщает УНИАН.

У Испании момент был у Дани Ольмо, но он не сумел переиграть Джанлуиджи Доннарумму ударом из центра штрафной. У итальянцев ни Чиро Иммобиле, ни Николо Барелла так и не нашли возможности для удара по воротам после ошибочного выхода Унаи Симона. А в конце тайма Эмерсон Палмиери с острого угла пробил в каркас ворот.

После перерыва испанцы отметились опасным ударом Серхио Бускетса, после которого мяч пролетел над перекладиной. А счет открыла Италия - Федерико Кьеза подхватил мяч вторым темпом и нанес обводящий удар в дальний угол.

Следом команды обменялись моментами Микеля Оярсабаля и Доменико Берарди, но ни тот, ни другой не забили. А отыграться Испании удалось на 80-й минуте - Альваро Мората отдал на Ольмо, получил обратную передачу и пробил в нижний угол ворот.

В итоге игра перешла в овертайм (уже третий для Испании на этом турнире). В дополнительное время испанцы были острее, но счет не изменился.

В серии пенальти испанцы не забили дважды, тогда как Италия не реализовала только первый удар. В пятом ударе Жоржиньо поставил точку в серии и вывел итальянскую сборную в финал.

Италия - Испания - 1:1 (4:2 по пенальти)

Голы: Кьеза, 60 - Мората, 80

Серия пенальти: Локателли - 0:0 (вратарь), Дани Ольмо - 0:0 (выше ворот), Белотти - 1:0, Морено - 1:1, Бонуччи - 2:1, Тьяго Алькантара - 2:2, Бернардески - 3:2, Мората - 3:2 (вратарь), Жоржиньо - 4:2

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон (Толой, 74), Верратти (Пессина, 74), Жоржиньо, Барелла (Локателли, 85), Инсинье (Белотти, 85), Кьеза (Бернардески, 107), Иммобиле (Берарди, 62)

Испания: Симон, Аспиликуэта (Льоренте, 85), Гарсия (Пау Торрес, 109), Ляпорт, Альба, Бускетс (Тьяго Алькантара, 106), Коке (Родри, 70), Педри, Дани Ольмо, Оярсабаль (Морено, 70), Ферран Торрес (Мората, 62)

Предупреждения: Толой, Бонуччи - Бускетс