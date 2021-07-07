Добыча газа в Украине продолжает падать, вопреки планам правительства по его наращиванию. Так, крупнейшая в Украине газодобывающая компания »Укргазвыдобування» за первое полугодие сократила добычу газа на 5,3% - до 6,8 млрд куб., сообщает УНИАН.

При этом отметятся, что в течение июня компания »Укргазвыдобування» сократила отрицательную динамику и обеспечила добычу 1,1 млрд куб. м газа.

«Нафтогаз Украины» в 2020 году сократил добычу газа на 1% по сравнению с 2019 годом, до 13,45 млрд куб. об. В 2019 году добыча компанией «Укргаздобыча» сократилась на 3,4% и составила 14,9 млрд куб. об.

В мае новый глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что намерен сделать компанию снова прибыльной за счет наращивания собственной добычи газа. Премьер-министр Денис Шмигаль заявлял, что Украина должна нарастить собственную добычу газа, чтобы обеспечить свою энергетическую независимость. На совещаниях у президента Владимира Зеленского неоднократно поднимался вопрос увеличения собственной добычи.