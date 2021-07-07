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Кабинет министров утвердил порядок предоставления отпуска при рождении ребенка, чтобы обеспечить равные возможности отца и матери в уходе за ребенком с учетом принятого Верховной Радой 7 мая соответствующего закона.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Кабинет министров утвердил нормативно-правовой акт, который обеспечит равные права матери и отца в получении отпуска по уходу за ребенком», - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон, который требует имплементации на уровне подзаконных актов. В частности, документом предусматривается обеспечение права на отпуск при рождении отцу ребенка, бабушке, дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, если мать или отец являются одиночками.

Также глава правительства добавил, что продолжается реализация стратегии безбарьерности.

 
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