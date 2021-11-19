Отпуск на Сейшелах c АНЕКС Тур: как выбрать свой формат отдыха

Экзотические курорты особенно манят зимой: из холода и слякоти всего через несколько часов вы попадаете в вечное лето с теплым морем, ласковым солнцем, яркой зеленью. Семейный, антистрессовый, романтический отдых на Сейшелах доступен украинцам, всего за пару минут можно купить тур онлайн в турагентстве АНЕКС Тур. На что обратить внимание при выборе путевки на райские острова?

Extra VIP-формат Острова Кузин

Всего 10 туристов одновременно отдыхают в частном комплексе класса de lux Cousine Island Resort. Четыре изящные виллы в колониальном стиле с открытыми двориками-патио окружены экзотическим частным садом.

Панорамный вид на океан, бесконечные песчаные пляжи, абсолютная конфиденциальность привлекают сюда самых взыскательных гостей. В систему AL входит изысканное питание от шеф-повара, эксклюзивные услуги спа, великолепно оснащенный тренажерный зал. Абсолютное уединение в сочетании с высококлассным сервисом.

Гранитный остров в океане площадью 25 га - природный заповедник. Сюда приплывают на отдых гигантские черепахи, есть шанс во время снорклинга встретить пугливую рифовую акулу. К заповедной территории запрещено приближаться яхтам и круизным судам, гостей переплавляют на специальных лодках, чтобы не нарушить экосистему острова.

Ultra VIP-формат Острова Фрегат

Семь здешних бухт входят в топ-100 самых живописных пляжей мира. Это самый дальний от столицы Сейшел остров-курорт с собственной взлетной полосой и частной пристанью. В распоряжении вип-гостей фешенебельного отеля Fregate Island Private 16 вилл с панорамными бассейнами, дайвинг центр, морская рыбалка, уникальная природа и абсолютная конфиденциальность.

Exclusive VIP-формат Острова Силуэт

Третья по величине часть суши архипелага предлагает размещение в 17 виллах класса de lux с частными панорамными бассейнами и 111 вип-виллах с авторским дизайном, бассейнами и великолепными видами. По моно курорту проложены живописные прогулочные дорожки с обзорными площадками. К услугам гостей рестораны креольской, средиземноморской, азиатской кухни, бары, спа-центр, яхт-клуб. Сеть Hilton предлагает разнообразить отдых в комбинированных турах с пребыванием в двух равных по классу отелях сети на островах Силуэт и Маэ.

Free VIP формат Острова Маэ

Столица архипелага, сюда прилетают все международные авиалайнеры. На Маэ широкий выбор отелей на любой вкус, от респектабельных семейных вилл 4* до роскошных курортных комплексов 5* с конференц-залами, спа и дайвинг-центрами.

Скучать туристам некогда: на побережье 68 пляжей с белоснежным песком-пылью, гранитными кручами и пальмами у линии прибоя. Отдых на Маэ гарантирует насыщенную экскурсионную программу с прогулками в тропических садах и на чайных плантациях, морскими турами по сказочному архипелагу в Индийском океане.

Для сноркелинга и спокойного плавания выбирайте отели:

у южного побережья Маэ;

на востоке напротив островка Соурс;

прикрытые коралловыми рифами западные Анс Рояль, Анс Бугенвиль, Анс Форбанс.

Самым инстраграмным считается 500 метров песчаной дуги с пальмами Анс-Интенданс. Серфингисты и поклонники конных прогулок предпочитают Гранд-Анс на западе.

33 обитаемых острова архипелага предлагают любые варианты отдыха на Сейшелах: полное уединение, романтика вдвоем, веселые дружеские вояжи. Выбирайте свой формат экзотического отпуска онлайн на сайте АНЕКС Тур.