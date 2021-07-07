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Министерство транспорта США ввело запрет на продажу билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью. Запрет касается и рейсов, осуществляемых с пересадкой, сообщает DW.

Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот запрет.

Исключения из этого правила будут возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также по причинам, связанныхм с национальными интересами и безопасностью США.

В то же время ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона на фоне принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.
ForUm

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