Министерство транспорта США ввело запрет на продажу билетов на пассажирские рейсы между США и Беларусью. Запрет касается и рейсов, осуществляемых с пересадкой, сообщает DW.

Американское объединение пилотов ALPA уже приветствовало этот запрет.

Исключения из этого правила будут возможны по гуманитарным обстоятельствам, а также по причинам, связанныхм с национальными интересами и безопасностью США.

В то же время ранее в Госдепартаменте отметили, что ограничение рейсов между США и Беларусью соответствует интересам внешней политики Вашингтона на фоне принудительной посадки рейса Ryanair в Минске.