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Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал нынешнюю стадию пандемии коронавируса опасной, сообщает УНИАН.

По его мнению, единственным выходом из ситуации является распространение индивидуальных защитных средств, тестов, лечебных материалов и вакцин.

«Мы сталкиваемся с пандемией по двум колеям: те страны, которые открывают экономику, смогли поставить пандемию под контроль… и страны, которые не охватили вакцинацией население и сталкиваются с волной госпитализаций и летальных исходов. <...> Мы достигли прогресса в контроле над пандемей, тем не менее все еще остается опасной настоящая фаза пандемии», - сказал Гебрейесус на заседании совета международного партнерства по борьбе с пандемией ACT-Accelerator.

Накануне представитель ВОЗ Майкл Райан заявил, что прирост новых случаев коронавируса в мире стабилизировался. Тем не менее, по его словам, их число велико само по себе.

В мире зарегистрировано около 185 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли около 4 млн человек. 

 
ForUm

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