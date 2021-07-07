Связанный с олигархом Дмитрием Фирташем телеканал «Интер» могут закрыть из-за введенных против него санкций СНБО.

Об этом заявил секретарь Совбеза Алексей Данилов в интервью Forbes.

«Кроме «Интера» работает много каналов, которые не всем нравятся, но никакой избирательности нет. Главное, чтобы были доказательства. Разберемся со структурой собственности «Интера», тогда посмотрим», - сказал секретарь СНБО.

По данным Данилова, Фирташ в декабре 2014 года в разгар «Оранжевой революции» получил одно из месторождений титановой отрасли.

«Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили-мы разбираемся. Использование недр должно быть публичным и полученным законным способом», - подчеркнул он.

Напомним, 18 июня СНБО на заседании решил применить санкции против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

24 июня президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек - на три года и бессрочно.