Президент Владимир Зеленский подписал указ о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня ввести санкции против 540 компаний и 538 человек - на три года и бессрочно.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на указ №266/2021.

Президент ввел в действие анонсированные ранее санкции против Павла Фукса и Дмитрия Фирташа.

Также экономические ограничения касаются российских олигархов Олега Дерипаски, трех Ротенбергов, боевика Игоря Безлера, члена ЧВК «Вагнера» ​​Дмитрия Уткина.

В частности, Фирташу и Фуксу блокируют активы, ограничат торговые операции, полностью прекращается транзит ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, им запрещено выводить деньги за пределы Украины, аннулируются определенные лицензии и разрешения, они не могут участвовать в приватизации, аренде государственного имущества и тому подобное.

Подсанкционные лица также теряют все государственные награды и другие санкции. Ограничения будут действовать три года.

Среди компаний, против которых ввели санкции:

ряд авиакомпаний («Аэрофлот», «Вертолеты России», «Газпром авиа», «Руслайн», «Трансаэро» и т.д.), заводов («Брянский электромеханический завод», «Улан-Удэнский авиационный завод», «Феодосийский Оптический Завод», «Евпаторийский авиационный ремонтный завод», «Симферопольский винодельческий завод» и т.д.),

учреждения в оккупированном Россией Крыму (так называемое «Управления делами президента РФ в Республике Крым», «Керченский государственный морской технологический университет», «Санаторий Гурзуфский» и другие.

Полный перечень подсанкционных лиц в документах на странице указа.

Ранее сегодня Зеленский ввел санкции против 55 банков и 3 человек.