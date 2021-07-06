В Харькове киберполицейские ликвидировали мошеннический call-центр, который обманул людей на миллион гривен, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Схему мошенничества разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции.

Установлено, что трое местных жителей привлекли к работе около 40 операторов, для которых разработали детальные инструкции мошеннических действий. На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков, которым звонили работники call-центра под видом работников финучреждения. Гражданам сообщали, что их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера. Операторы также уверяли потерпевших, информация о якобы мошеннических действиях будет передано в местную полицию.

После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского. Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали «sip-телефонию» и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции. Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код с SMS. Как только граждане называли код - злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет миллион гривен.

В офисе, где располагался сall-центр, работники полиции провели обыск. Изъято более 40 компьютеров и такое же количество телефонов. Обыски проводились с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения полиции Харьковщины.

Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.