также в разделеОбщество
6 июля. Картина дня
К вакцинации от COVID-19 в Украине присоединились 90 частных медучреждений 10
За год число верующих ПЦУ увеличилось на 10% 12
В Украине студентов-медиков и интернов привлекут к вакцинации 10
В Беларуси отпустили задержанного силовиками украинца 10
Эксперты: Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле 9
Конкурсная комиссия не смогла выбрать нового директора «Мыстецкого арсенала» 10
Минфин проверил всех получателей субсидий 30
Во Львове демонтировали советский Монумент славы 77
Украинцам советуют как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса 22
Украина опустилась в мировом рейтинге паспортов 21
Американская компания попала в скандал из-за карты Украины без Крыма 36
В Украине от COVID-19 вакцинировали уже 2,1 миллиона человек 12
В Украине состоятся военные учения «Три меча-2021» 144
В Украине зафиксирован 541 новый случай COVID-19 14
В Херсонском порту обнаружили грузовик с радиоактивным металлоломом 23
5 июля. Картина дня 17
США обещают содействовать в поставках вакцины от коронавируса в Украину 12

В Харькове киберполицейские ликвидировали мошеннический call-центр, который обманул людей на миллион гривен, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Схему мошенничества разоблачили сотрудники управления противодействия киберпреступности в Харьковской области совместно со следственным отделом Харьковского районного управления полиции.

Установлено, что трое местных жителей привлекли к работе около 40 операторов, для которых разработали детальные инструкции мошеннических действий. На хакерских форумах они покупали базы данных клиентов банков, которым звонили работники call-центра под видом работников финучреждения. Гражданам сообщали, что их банковской карты якобы осуществляются подозрительные транзакции или о том, что поступила заявка на изменение финансового номера. Операторы также уверяли потерпевших, информация о якобы мошеннических действиях будет передано в местную полицию.

После этого другой работник call-центра звонил уже под видом полицейского. Для убеждения потерпевших злоумышленники использовали «sip-телефонию» и подменяли номера на те, что были указаны на официальных сайтах полиции. Псевдополицейский сообщал, что для блокировки мошеннических действий необходимо сообщить ему код с SMS. Как только граждане называли код - злоумышленники похищали деньги с банковской карты потерпевшего.

По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составляет миллион гривен.

В офисе, где располагался сall-центр, работники полиции провели обыск. Изъято более 40 компьютеров и такое же количество телефонов. Обыски проводились с привлечением сотрудников полка полиции особого назначения полиции Харьковщины.

Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги