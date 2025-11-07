В Україні ліквідували мережу з 14 шахрайських call-центрів

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили та припинили діяльність мережі з 14 шахрайських call-центрів, які працювали зокрема в Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та місті Києві.
Незаконний бізнес маскували під псевдоброкерський сервіс та фіктивні інвестиційні платформи. Оператори телефонували людям, представлялися нібито співробітниками міжнародних фінансових компаній. Вони переконували громадян вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції» та обіцяли швидкий і гарантований заробіток, повідомляє Офіс генпрокурора.
Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на рахунки організаторів. Серед потерпілих: громадяни України, країн Європи та Азії.
Проведено десятки обшуків, під час яких вилучено:
- понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;
- майже 500 мобільних телефонів;
- серверне обладнання, яке забезпечувало функціонування «служб підтримки» та платіжних шлюзів;
- чорнові записи з даними потерпілих та алгоритмами спілкування з ними;
- іншу документацію та речові докази, що мають доказове значення.
Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.
Фото: Офіс генпрокурора.Автор: Галина Роюк