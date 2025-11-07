﻿
Суспiльство

В Україні ліквідували мережу з 14 шахрайських call-центрів

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили та припинили діяльність мережі з 14 шахрайських call-центрів, які працювали зокрема в Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та місті Києві.

Незаконний бізнес маскували під псевдоброкерський сервіс та фіктивні інвестиційні платформи. Оператори телефонували людям, представлялися нібито співробітниками міжнародних фінансових компаній. Вони переконували громадян вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції» та обіцяли швидкий і гарантований заробіток, повідомляє Офіс генпрокурора.

Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на рахунки організаторів. Серед потерпілих: громадяни України, країн Європи та Азії. 

Проведено десятки обшуків, під час яких вилучено: 

- понад 800 одиниць комп’ютерної техніки; 

- майже 500 мобільних телефонів; 

- серверне обладнання, яке забезпечувало функціонування «служб підтримки» та платіжних шлюзів; 

- чорнові записи з даними потерпілих та алгоритмами спілкування з ними; 

- іншу документацію та речові докази, що мають доказове значення. 

Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.

Фото: Офіс генпрокурора.

 Автор: Галина Роюк

