В Україні ліквідували мережу з 14 шахрайських call-центрів

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили та припинили діяльність мережі з 14 шахрайських call-центрів, які працювали зокрема в Запорізькій, Рівненській, Черкаській областях та місті Києві.

Незаконний бізнес маскували під псевдоброкерський сервіс та фіктивні інвестиційні платформи. Оператори телефонували людям, представлялися нібито співробітниками міжнародних фінансових компаній. Вони переконували громадян вкладати кошти у «високоприбуткові інвестиції» та обіцяли швидкий і гарантований заробіток, повідомляє Офіс генпрокурора.



Насправді кошти потерпілих одразу переводилися на рахунки організаторів. Серед потерпілих: громадяни України, країн Європи та Азії.



Проведено десятки обшуків, під час яких вилучено:



- понад 800 одиниць комп’ютерної техніки;



- майже 500 мобільних телефонів;



- серверне обладнання, яке забезпечувало функціонування «служб підтримки» та платіжних шлюзів;



- чорнові записи з даними потерпілих та алгоритмами спілкування з ними;



- іншу документацію та речові докази, що мають доказове значення.



Наразі встановлюються організатори мережі, а також особи, причетні до її фінансування та технічного забезпечення.

Фото: Офіс генпрокурора.