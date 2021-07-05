С 6 июля 2021 года ряд банков могут автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов.

Об этом говорится в приказе Минюста N 1061/5 от 23.03.2021, который вступил в силу 6.04.2021. Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа. Отведенные на подготовку три месяца истекают 6 июля 2021 года, сообщает УНИАН.

Списание средств с банковских счетов будет осуществляться по требованию исполнителей.

Какие долги будут списывать

неуплаченные штрафы,

штрафы за нарушение ПДД,

долги по коммунальным платежам,

долги по алиментам.

Чтобы средства не списали, долг нужно будет погасить самостоятельно.

Погасить долг можно в любом банке или в личном кабинете своего онлайн-банкинга.

Также это можно сделать через терминал, введя реквизиты органа исполнительной службы.

Долг можно погасить через «Онлайн дом юстиции» в разделе «Услуги/Исполнительные производства»,

с помощью системы «Дия»,

через АСИП (только если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу постановления).

Как будут списывать средства

Исполнитель направляет в банки требование о получении информации состоянии счетов должника. Для этого будет использоваться автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).

Банковские учреждения с помощью системы автоматизированного ареста средств (СААС) будут направлять исполнителю соответствующую информацию.

Исполнитель с помощью АСИП будет направлять в банк, в котором открыт счет должника, постановление об аресте его средств.

Банк наложит арест на средства и с помощью СААС сообщит об этом исполнителю.

При наличии средств на счету должника, исполнитель направит в банк платежное требование на принудительное списание средств.

Банк принудительно спишет средства со счета должника и перечислит деньги на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.

После этого средства будут направлены взыскателю.

Минюст расширил процедуру автоматического ареста счетов должников - такой арест грозит всем должникам, включая неплательщиков алиментов.

13 апреля 2021 года в системе автоматического ареста счетов граждан-должников присоединились 7 банков: «Приватбанк», «ТАСкомбанк», «Универсал Банк» (в частности, «Монобанк»), «ОКСИ банк», «Банк Восток», «Индустриалбанк» и «ПроКредит Банк».