С 6 июля 2021 года ряд банков могут автоматически списывать со счетов украинцев средства из-за долгов.
Об этом говорится в приказе Минюста N 1061/5 от 23.03.2021, который вступил в силу 6.04.2021. Минюст установил трехмесячный срок для подготовки к вступлению в силу данного приказа. Отведенные на подготовку три месяца истекают 6 июля 2021 года, сообщает УНИАН.
Списание средств с банковских счетов будет осуществляться по требованию исполнителей.
Какие долги будут списывать
- неуплаченные штрафы,
- штрафы за нарушение ПДД,
- долги по коммунальным платежам,
- долги по алиментам.
Чтобы средства не списали, долг нужно будет погасить самостоятельно.
Погасить долг можно в любом банке или в личном кабинете своего онлайн-банкинга.
Также это можно сделать через терминал, введя реквизиты органа исполнительной службы.
Долг можно погасить через «Онлайн дом юстиции» в разделе «Услуги/Исполнительные производства»,
с помощью системы «Дия»,
через АСИП (только если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу постановления).
Как будут списывать средства
Исполнитель направляет в банки требование о получении информации состоянии счетов должника. Для этого будет использоваться автоматизированная система исполнительного производства (АСИП).
Банковские учреждения с помощью системы автоматизированного ареста средств (СААС) будут направлять исполнителю соответствующую информацию.
Исполнитель с помощью АСИП будет направлять в банк, в котором открыт счет должника, постановление об аресте его средств.
Банк наложит арест на средства и с помощью СААС сообщит об этом исполнителю.
При наличии средств на счету должника, исполнитель направит в банк платежное требование на принудительное списание средств.
Банк принудительно спишет средства со счета должника и перечислит деньги на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя.
После этого средства будут направлены взыскателю.
Минюст расширил процедуру автоматического ареста счетов должников - такой арест грозит всем должникам, включая неплательщиков алиментов.
13 апреля 2021 года в системе автоматического ареста счетов граждан-должников присоединились 7 банков: «Приватбанк», «ТАСкомбанк», «Универсал Банк» (в частности, «Монобанк»), «ОКСИ банк», «Банк Восток», «Индустриалбанк» и «ПроКредит Банк».
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