Премьер Португалии Антониу Кошта признал, что страна cтыкается с четвертой волной коронавируса.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на португальский портал Plataforma Media.

«Страна все еще сталкивается с этой тяжелой пандемией, мы даже сталкиваемся с четвертой волной этой пандемии. И мы не можем отвлечься, не можем расслабиться, это требует от нас настоящего ускорения процесса вакцинации. В ближайшие две недели будут приложены очень большие усилия, и условия станут более неудобными для тех, кто привит, но которые усилят безопасность всех, особенно тех, кто быстрее получит вторую дозу вакцины», - сказал Кошта

Премьер-министр отметил, что усилия, направленные на ускорение процесса не позволяют «отвлекать внимание» на социальное поведение населения, навязывая соблюдение правил гигиены и физическую дистанцию.

В Португалии теперь обнаруживают, как правило, более 2 тыс. новых случаев заражения в сутки. Примерно столько же новых зараженных в Португалии выявляли в феврале.

С начала пандемии COVID-19 в стране обнаружили более 892,7 тыс. случаев заражения, погибли более 17,1 тыс. зараженных.