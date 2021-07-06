Уже 91 частное заведение здравоохранения и медики, зарегистрированные как физические лица-предприниматели, сформировали пункты прививок или мобильные бригады по иммунизации от COVID-19 и вакцинируют граждан в разных регионах Украины, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Темпы вакцинации продолжают расти, и Министерство здравоохранения призывает учреждения здравоохранения всех форм собственности, а также физических лиц-предпринимателей, которые имеют лицензию на медицинскую практику, участвовать в создании пунктов прививок и мобильных бригад по вакцинации против COVID-19. Для этого им необходимо в произвольной форме обратиться в подразделение по охране здоровья областных или Киевской городской государственных администраций с просьбой внести их в перечень поставщиков медуслуг, привлеченных к вакцинации от коронавирусной болезни», – говорится в сообщении.

Отмечается, что необходимо указать в заявке лиц, ответственных за запись, учет остатков вакцин, актуальные телефоны регистратур.

Подразделение по охране здоровья ОГА или КГГА рассмотрит запрос и, если предоставитель соответствует всем требованиям для проведения вакцинации от COVID-19, попросит Министерство здравоохранения включить его в перечень поставщиков медуслуг, привлеченных к вакцинации от COVID-19.

В случае положительного решения предоставитель медуслуг должен заключить договор с Национальной службой здоровья Украины, которая будет платить за совершенные прививки. Средства для этого предусмотрены в Программе медицинских гарантий на 2021 отдельным пакетом вакцинации от COVID-19.

По состоянию на 5 июля 2021 в Украине предусмотрено 3168 пунктов прививок и 1083 мобильных бригад по иммунизации против коронавирусной болезни.