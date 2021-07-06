также в разделеПолитика
Зеленский провел переговоры с президентами Литвы и Евросовета 18
Посол: Венгрия поддерживает евроинтеграцию Украины, но после Западных Балкан 12
Депутаты от ОПЗЖ провели встречу в Елисейском дворце с советником президента Франции и рядом влиятельных французских политиков 21
Иранское государственное СМИ: Медведчук обвинил Зеленского в превращении Украины в американскую колонию, а теперь ему предъявлены обвинения 30
Порошенко подал иск против Зеленского и BIHUS.info 70
Путин противопоставляет «просвещенного патриота» Медведчука «узколобым националистам», которыми руководят из Вашингтона 21
Аналитик: Выход Медведчука из ТКГ парализовал минский процесс, Москве больше не с кем вести переговоры о прекращении конфликта на Донбассе 73
Данилов: У Зеленского есть план на случай, если закон о деолигархизации не сработает 39
Бурмич: У власти была задача испугать Медведчука, но он остался в стране 32
МИД: Украина ждет подтверждения даты визита Зеленского в США 30
Журавский: Зеленский – заказчик дела Медведчука 22
Опрос: Большинство украинцев считают, что Виктор Медведчук невиновен, а преследования со стороны власти повысят и его рейтинг, и ОПЗЖ 96
Кулеба: Украина не рассматривает вопрос компенсаций за «Северный поток-2» 20
Зеленский: «Северный поток-2» – это оружие против всей Европы 41
Кулеба: РФ шантажирует страны, требуя не участвовать в Крымской платформе 35
Кулеба: Членство Украины в НАТО – вопрос времени 28
В Кремле назвали сложности подготовки встречи Путина и Зеленского 27
Путин планирует укрепить «братские связи» русских с украинцами 26

Посольство США в Украине может временно возглавить Джордж Кент. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Отмечается, что 9 июля временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин покинет Киев - в отпуск и готовить визит президента Украины в США.

Сейчас утвержденной даты визита еще нет, но как рабочую источники называют 26 июля, правда, добавляя, что американская сторона предпочла бы оттянуть приезд украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским на после 2 августа. Причин для этого, как объясняют минимум две.

Во-первых, для президента Джо Байдена в топ его повестки дня пока вошел вывод американских войск из Афганистана и сложные последствия этого решения; во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы Зеленский прибыл в Вашингтон после того, как Конгресс уйдет на каникулы, чтобы у украинской делегации было меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами не очень удобные для Белого дома вопрос «Северного потока-2» и предоставления Украина ПДЧ и ее желание стать членом НАТО и/или получить гарантии безопасности от США.

Источники ZN.UA также не исключают, что вместо Кристины Квин в Киев может приехать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент: по словам одних - на время отсутствия Квин, другие же утверждают, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

Джордж Кент не только хорошо известный в Украине, он также очень много знает об Украине, проработав в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Кент свободно владеет украинским и русским языками, знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни.

Собеседники издания предполагают: если Джордж Кент, в свое время бывший активным промоутером с американской стороны создания в Украине антикоррупционных органов, возглавит даже на короткое время посольство, борьба с коррупцией в нашей стране получит новый значительный импульс и достигнет новых глубин.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8768 грн.
7
Теги