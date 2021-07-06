Посольство США в Украине может временно возглавить Джордж Кент. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источники в Вашингтоне.

Отмечается, что 9 июля временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин покинет Киев - в отпуск и готовить визит президента Украины в США.

Сейчас утвержденной даты визита еще нет, но как рабочую источники называют 26 июля, правда, добавляя, что американская сторона предпочла бы оттянуть приезд украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским на после 2 августа. Причин для этого, как объясняют минимум две.

Во-первых, для президента Джо Байдена в топ его повестки дня пока вошел вывод американских войск из Афганистана и сложные последствия этого решения; во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы Зеленский прибыл в Вашингтон после того, как Конгресс уйдет на каникулы, чтобы у украинской делегации было меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами не очень удобные для Белого дома вопрос «Северного потока-2» и предоставления Украина ПДЧ и ее желание стать членом НАТО и/или получить гарантии безопасности от США.

Источники ZN.UA также не исключают, что вместо Кристины Квин в Киев может приехать заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент: по словам одних - на время отсутствия Квин, другие же утверждают, что Кент пробудет во главе посольства до официального назначения нового чрезвычайного и полномочного посла США в Украине, которое может произойти в октябре-ноябре этого года.

Джордж Кент не только хорошо известный в Украине, он также очень много знает об Украине, проработав в посольстве США в Киеве две каденции - последнюю в 2015-2018 годах в должности заместителя главы миссии США. Кент свободно владеет украинским и русским языками, знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни.

Собеседники издания предполагают: если Джордж Кент, в свое время бывший активным промоутером с американской стороны создания в Украине антикоррупционных органов, возглавит даже на короткое время посольство, борьба с коррупцией в нашей стране получит новый значительный импульс и достигнет новых глубин.