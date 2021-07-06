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Центр вакцинации в Киеве и центры вакцинации в 7 городах Киевщины переходят на ежедневный режим работы, сообщает  Коронавирус_Инфо.

Отныне они будут работать с 10:00 до 17:30 - в столице, с 9:00 до 17:00 - в регионе.

Также в выходные с 9:00 до 15:00 киевляне могут получить прививку в медучреждениях столицы, пока это 21 минивакцинальний центр.

Посмотреть перечень всех пунктов прививки и центров массовой вакцинации можно на официальном сайте кампании вакцинации против COVID-19 (информация периодически обновляется).
ForUm

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