Гражданин Украины Павел Рабешко, задержанный белорусскими правоохранителями, уже освобожден и находится на связи с украинскими дипломатами.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Укринформ.

«По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден. Он на связи с украинскими дипломатами», - отметил Николенко.

Как сообщалось, ранее белорусские правозащитники сообщили, что в городе Столин силовики по неизвестным причинам задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко.