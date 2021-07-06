также в разделеОбщество
Эксперты: Ситуация с COVID-19 в Украине может ухудшиться уже в июле 8
Конкурсная комиссия не смогла выбрать нового директора «Мыстецкого арсенала» 10
Минфин проверил всех получателей субсидий 26
Во Львове демонтировали советский Монумент славы 52
Украинцам советуют как можно быстрее вакцинироваться от коронавируса 20
Украина опустилась в мировом рейтинге паспортов 21
Американская компания попала в скандал из-за карты Украины без Крыма 35
В Украине от COVID-19 вакцинировали уже 2,1 миллиона человек 12
В Украине состоятся военные учения «Три меча-2021» 144
В Украине зафиксирован 541 новый случай COVID-19 14
В Херсонском порту обнаружили грузовик с радиоактивным металлоломом 23
5 июля. Картина дня 17
США обещают содействовать в поставках вакцины от коронавируса в Украину 12
Данилов: Санкции против Фирташа и Фукса поддержали все члены СНБО 15
Денежную помощь получили 33 освобожденных из плена украинца 17
В Минздраве рассказали, когда отменят масочный режим 27
Кузин: Украина закупает в РФ тест-системы для диагностики инфекций 13
Минздрав рассматривает возможность производства в Украине COVID-вакцин 16

Гражданин Украины Павел Рабешко, задержанный белорусскими правоохранителями, уже освобожден и находится на связи с украинскими дипломатами. 

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, передает Укринформ.

«По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден. Он на связи с украинскими дипломатами», - отметил Николенко.

Как сообщалось, ранее белорусские правозащитники сообщили, что в городе Столин силовики по неизвестным причинам задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8768 грн.
10
Теги