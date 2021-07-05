В Беларуси после обысков в жилище силовики задержали гражданина Украины Павла Рабешко, который имеет вид на жительство в стране.

Об этом сообщил белорусский правозащитный центр «Вясна», передает hromadske.

Задержание состоялось 3 июля. Тогда по месту жительства 24-летнего Рабешко в городе Столин провели обыск, в котором участвовали пять сотрудников милиции.

Правообладатели говорят, что у украинца изъяли телефон, а самого Павла задержали и увезли в неизвестном направлении.

По предварительной информации, украинца отвезли в Пинское КГБ. Что стало причиной обыска и задержания — неизвестно.

По данным «Вясны», в тот же день массовые обыски и задержания состоялись также в Минске и Бресте.