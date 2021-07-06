Все ограничения в Германии, направленные на сдерживание пандемии коронавируса, должны быть отменены, когда вакцина будет предложена всем желающим.

Об этом министр иностранных дел Германии Гайко Маас, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на DPA.

«Это ожидается в течение августа. После того, как все в Германии получат предложение о вакцинации, больше не будет существовать никакого юридического или политического обоснования каких-либо ограничений», - сказал Маас.

Канцлер Ангела Меркель пообещала, что до 21 сентября всем будут предложены прививки, тогда как министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что это может быть уже в конце этого месяца.

Прививки еще не утверждены для детей, и Немецкое общество иммунологов (DGfI) предостерегает, что коллективный иммунитет может быть невозможным без вакцинации детей и подростков.

«Как правило, предполагается наличие коллективного иммунитета, когда от 60 до 70 процентов населения будут защищены от возбудителя. Но это предполагает, что патоген не может размножаться у этих лиц», - заявил вице-президент DGfI Рейнхольд Форстер.

Он отмечает, что Sars-Cov-2 совсем другое дело: люди могут передавать вирус, даже если сами не больны, хотя они привиты и не имеют симптомов.

По данным немецкого Института Роберта Коха (RKI), по крайней мере 85% населения в возрасте от 12 до 59 лет и 90% от 60 лет и старше должны быть полностью вакцинированы для борьбы с вариантом Дельта.

На сегодня еще ни одна вакцина не утверждена для детей до 12 лет.

По состоянию на воскресенье 56,5% немецкого населения получили по крайней мере одну дозу вакцины, а 38,9% были полностью вакцинированы.