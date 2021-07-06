Во Львове частично разобрали и перенесли в мемориальный музей тоталитарных режимов «Территория террора» Монумент боевой славы Советских вооруженных сил, который находился на улице Стрыйской.

Как сообщает УНИАН, речь идет о шести горельефах – объемных изображениях на плоскости, которые были частью скульптурной композиции.

Всего на Монументе шестью многофигурными горельефами была проиллюстрирована история Советской армии – «Рождение Красной армии», «Гражданская война», «Освобождение Западной Украины» («Вторжение СССР в Польшу»), «Год 1941-й», «Великая Отечественная война» и «Победа». Центр ансамбля составляла скульптурная группа, состоящая из аллегорических фигур советского воина и Родины-матери, которая символически принимала присягу верности воина и благословляла его меч.

Также здесь были пятеро солдат, которые символизировали основные виды войск. Это пехотинец, танкист, артиллерист, летчик и матрос. Их в мемориальный музей тоталитарных режимов «Территория террора», находящийся на проспекте Черновола во Львове, переместили еще в 2019 году.

А в течение апреля-мая этого года привезли в музей два горельефа Монумента славы, которые назывались «Рождение Красной армии» (там было шесть фрагментов) и «Освобождение Западной Украины» (семь фрагментов). В начале июня сюда доставили еще один горельеф – «Гражданская война (21 фрагмент), а затем еще три – «Год 1941-й», «Великая Отечественная война» и «Победа». Всего – 35 фрагментов.

«Наш музей собирает коллекцию советского монументального искусства, которое было в публичном пространстве, чтобы экспонировать, изучать и рассказывать, как работала монументальная пропаганда, как тоталитарный режим использовал художников, - рассказывает в комментарии УНИАН директор музея Ольга Гончар. – В 2019 году коллекция с Монумента славы уже побывала на выставке современного искусства в Вене «Между огнем и огнем», где демонтированные части мемориала рассказывали историю декоммунизации в Украине. На сегодня демонтаж и перемещение в музей горельефов со стелы Монумента завершены».

По словам Гончар, высота каждого из шести горельефов достигает около 3 метров, а ширина – около 6 метров. Это сюжеты, которые были на Монументе, и когда происходил демонтаж, музейщики консультировались со скульптурами, чтобы в будущем их полностью реставрировать и восстановить.

«Все части горельефов демонтированы разными способами и немного повреждены, - отмечает Гончар. – Дело в том, что Монумент технологически был сделан довольно сложно – эти бронзовые скульптуры были залиты бетоном, поэтому, чтобы их снять, пришлось порезать. Эксперты говорят, что восстановить их возможно, но все зависит от финансирования».

На улице Стрыйской остались лишь фигуры советского воина и «Родины-матери». Сейчас работает комиссия, в состав которой входят и представители городского совета, и Галицкой районной администрации, и музея «Территория террора». Они должны решить дальнейшую судьбу этих двух объектов.

Ансамбль Монумента боевой славы Советских вооруженных сил был выполнен в камне и бронзе. Работал над ним авторский коллектив, в который вошли скульпторы Дмитрий Крвавич, Эммануил Мисько, Ярослав Мотыка, художник-монументалист Александр Пирожков, архитекторы Мирон Вендзилович и Аполлон Огранович. Открыли Монумент в 1970 году.

Ансамбль состоял из 30-метрового бетонного пилона, обложенного гранитной плиткой, бронзовой центральной группы и массивной железобетонной стелы, обложенной лабрадоритом, с большими рельефами из кованой меди.

Еще в мае 2007 года Львовский горсовет создал комиссию, которая должна была рассмотреть вопрос о возможном демонтаже мемориала или сноса отдельных его элементов как «имперско-большевистских символов». Однако лишь в феврале 2018 года львовская мэрия приняла решение о демонтаже аварийного 30-метрового пилона Монумента Славы. Разбирать его начали через год, а в марте 2019-го с третьей попытки снесли 30-метровую стелу. В апреле 2021 года начали новый этап демонтажа – разборки его барельефов. На месте Монумента славы планируют обустроить музей украинского воина.