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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 197 больных коронавирус. Летальных случаев от вируса не зарегистрированы. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«197 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Летальных случаев от вируса не зарегистрированы. Всего за период пандемии в городе 5201 летальный случай от вируса. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 214 822», - сообщил Кличко.

Заболели 103 женщины в возрасте от 21 до 86 лет, 81 мужчина в возрасте от 20 до 91 года. А также 5 девочек от 11 месяцев до 13 лет и 8 мальчиков от 3 до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 больных коронавирусом. А также 33 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 187 человек. В общем коронавирус преодолели 205 567 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском районе - 43, в Дарницком - 40 и в Днепровском районе - 35 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за сутки 5 июля в Украине зафиксирован 541 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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