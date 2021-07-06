Украинское представительство компании JBL попало в политический скандал. В Instagram-аккаунте компании была опубликована карта Украины без Крыма и Донбасса.

Так, в ночь на 6 июля на странице компании появилась сториз с картой и вопросом «А из какого ты города?». Публикация вызвала негативную реакцию пользователей, и уже сегодня JBL принесла извинения, сообщает УНИАН.

«Мы официально приносим извинения всем украинском за ошибку, которая произошла вчера в 23-30. Наша позиция неизменна: «Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк - это территория Украины». Мы сменим часть команды, которая привела к ошибке, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступка сотрудников», - говорится в сообщении.

Отдельно упоминается, что музыкант Олег Собчук и группа СКАЙ, которые сотрудничают с компанией, не имеют к ошибке никакого отношения.

JBL - американская компания-производитель электроники и аудиотехники. В Украине известна прежде всего по своим портативным колонкам и наушникам.