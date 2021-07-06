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Администрация Байдена пересмотрит свой подход к применению санкций.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, участвующих в процессе планирования, сообщает УНИАН.

Таким образом Белый дом хочет прекратить масштабные кампании давления, минимизировать экономические убытки и действовать совместно с союзниками, а не в одностороннем порядке.

Администрация почти завершила подробный обзор политики санкций США, который, как утверждает один из чиновников, ожидается в конце лета.

Пока детали не разглашаются, однако представители администрации Байдена не исключают, что может быть смягчение общеэкономических санкций против Ирана.
ForUm

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