Администрация Байдена пересмотрит свой подход к применению санкций.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на людей, участвующих в процессе планирования, сообщает УНИАН.

Таким образом Белый дом хочет прекратить масштабные кампании давления, минимизировать экономические убытки и действовать совместно с союзниками, а не в одностороннем порядке.

Администрация почти завершила подробный обзор политики санкций США, который, как утверждает один из чиновников, ожидается в конце лета.

Пока детали не разглашаются, однако представители администрации Байдена не исключают, что может быть смягчение общеэкономических санкций против Ирана.