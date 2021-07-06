В Херсонском морском порту обнаружили грузовик с радиоактивным металлоломом, его поместили под охрану, сообщает Укринформ.

«Поступило сообщение от инспектора по охране окружающей среды о том, что сработала автоматическая сигнализация дозиметра на превышение естественного уровня радиационного фона», - рассказала начальница отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

По ее словам, речь идет о ломе черных металлов массой 39,5 тонн. Откуда прибыл груз, устанавливается в рамках уголовного производства.

Между тем начальник отдела по вопросам гражданской защиты Херсонского горсовета Александр Лещенко сообщил, что автомобиль с радиоактивным ломом находится под охраной. По его словам, имеется договоренность о проверке груза - и все, что не соответствует нормам, будет вывезено специализированной фирмой для дальнейшей ликвидации.

«Все службы, как по мне, сработали очень прилично. В 6.30 грузовик зашел на территорию морпорта. И во время прохождения соответствующего поста контроля пограничников система «Янтарь» (радиационный контроль - ред.) отреагировала», - рассказал Лещенко.

По его словам, грузовик с ломом стоит в стороне от производства и людей. Представители порта организовали его охрану, охраняют этот транспорт и полицейские, на место сразу прибыли представители областной экоинспекции, ГУ ГСЧС.

Лещенко добавил, что известно, кто перевозил металлолом и кому он предназначался. Существует договоренность, что получатель должен за свой счет вызывать в Херсон представителей специализированной фирмы, которая обеспечит проверку груза. Все, что будет входить в пределы радиационного фона, будет принято как груз металлолома и отправлено дальше. А остальное эта фирма вывезет для дальнейшей ликвидации.

Представитель горсовета отметил, что власть будет контролировать, чтобы опасный груз не остался на территории Херсона. Он также сообщил, что уже проведено заседание комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.